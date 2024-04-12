Кучеров стал третьим действующим игроком, кто в 40 матчах сезона НХЛ набирал 2+ очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов — 2:3.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, форвард провёл свою 40-ю игру в сезоне, в которой набирал два и более очка. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, среди действующих хоккеистов только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (45) и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (43) имеют в активе таких игр больше, чем у Кучерова.

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 141 (43+98) очко в 78 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 140+ очков в сезоне.