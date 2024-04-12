«Мы должны выложиться по полной». Голкипер «Вашингтона» — о конце регулярки для клуба

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» и рассказал о конце регулярного сезона для столичного клуба.

«После такой большой победы, какую мы одержали над «Детройтом», теперь каждая игра имеет значение. Конечно, неприятно проигрывать здесь. Очевидно, что за три игры до конца регулярки мы должны выложиться по полной», — цитирует Линдгрена сайт «Вашингтона».

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Таким образом, «Вашингтон» потерпел седьмое поражение за последние восемь матчей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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