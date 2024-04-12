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Генеральный менеджер «Трактора» прокомментировал «бронзовый» сезон команды

Генеральный менеджер «Трактора» прокомментировал «бронзовый» сезон команды
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков подвёл итог сезона для челябинского клуба, в котором команда завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ.

«На приёме у губернатора мы получили оценку как «положительную». Чествовать ребят мы будем в августе на презентации команды. Задача на следующий сезон — как минимум сохранить свой уровень. В последние дни проходит много информации, охарактеризую её как слухи. Пока прошло мало дней с окончания сезона. Чтобы подойти к оценке сезона и нюансам, нужно время», — сказал Волков на пресс-конференции.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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