Заварухин на вопрос о воспитанниках: сколько у «Локомотива» коренных? Там больше привозных

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин ответил на вопрос об игре воспитанников челябинского клуба.

«В «Локомотиве» сколько именно коренных воспитанников из Ярославля, а не привезённых? Вы не посчитали, нет у вас статистики? Там, наверное, больше привозных, в каком-то возрасте привезённых», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

«Мы и так, если посмотреть первую команду, один из тех клубов, который делает ставку на своих воспитанников. «Локомотив» всегда делал упор на академию, и у нас недавно открылась великолепная академия с возможностью привлечения ребят из области. Надеюсь, в ближайшем будущем наш резерв будет стучаться в двери первой команды, «Локомотив» — хороший пример, они вышли на максимальные мощности», — добавил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.