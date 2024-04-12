Волков — о сорванном обмене Тертышного: запрета не было, не успели договориться

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о сорванном обмене нападающего Никиты Тертышного в «Северсталь».

«Могу сказать, что запрета никакого не было. Кто сказал, что был запрет? Информация в СМИ о запрете со стороны губернатора? Мы перед дедлайном связывались с «Северсталью», ей был интересен Никита, мы смотрели, кто нам мог быть интересен. На тот момент это был Никита Коростелёв, но это было на самом флажке, мы как раз, кажется, в Череповце и играли. «Северсталь» смотрела, кем они могут усилиться, Никита не всегда попадал в состав по спортивным причинам, на флажке мы говорили с менеджерами «Северстали», но не успели договориться. Был цейтнот, остались при своих игроках. Эту правду не знает никто, наверное», — сказал Волков на пресс-конференции.