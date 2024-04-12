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Мэттьюс высказался о ситуации с переездом «Аризоны» на новую арену

Мэттьюс высказался о ситуации с переездом «Аризоны» на новую арену
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказал мнение о ситуации с переездом на новую арену клуба «Аризона Койотс».

«Конечно, это эгоистично, но то, что я рос с ними, сыграло большую роль в моём увлечении хоккеем, и я бы хотел, чтобы они это знали. Но позицию руководства НХЛ в этом вопросе можно понять»,— приводит слова Мэттьюса журналист TSN Марк Мастерс.

Мэттьюс вырос в Скоттсдейле, штат Аризона.

Напомним, 11 апреля инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ и «Аризона» готовятся к возможному переезду команды в Юту уже 18 апреля. В данный момент команда выступает на студенческой арене, принадлежащей университету Аризоны, которая вмещает лишь 5000 зрителей. В 2023 году жители Темпе не поддержали проект строительства нового стадиона и инфраструктуры вокруг него.

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