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Стал известен состав сборной России U20 на Кубок Будущего

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав молодёжной сборной для участия в Кубке Будущего, который пройдёт в Новосибирске. В расположение команды вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба – «Югра»), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).

Защитники: Никита Баклашев, Артём Кудашов, Магомед Шараканов (все – МХК «Динамо» Москва), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Антон Силаев («Торпедо»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Никита Артамонов («Торпедо»), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков («Лада»), Максим Великов, Егор Соловьёв (оба – «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» Сантк-Петербург), Артемий Кузнецов (ХК «Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалёв («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Москва), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Москва), Николай Хворов («Омские Ястребы»).

Главным тренером команды назначен Николай Воеводин, его помощниками — Евгений Бобарико, Максим Семёнов. Дмитрий Мезенцев – тренер вратарей.

Напомним, международный турнир пройдёт с 25 по 28 апреля в Новосибирске. На «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.