«Рубин» обыграл «Нефтяник» в шестом матче полуфинала Кубка Петрова и сравнял счёт в серии

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Нефтяник» принимал тюменский «Рубин». Со счётом 1:0 победу одержала команда гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Денис Давыдов, отличившийся в большинстве. Голкипер тюменской команды Егор Назаров оформил третий «сухарь» в текущем розыгрыше Кубка Петрова, отразив 32 броска.

Эта победа позволила «Рубину» сравнять счёт в серии — 3-3. Теперь второй финалист плей-офф ВХЛ определится в седьмом матче, который состоится 14 апреля в Тюмени.

Напомним, что первый участник финала уже известен. Им стал тульский АКМ, выигравший серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4-1.