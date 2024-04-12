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«Рубин» обыграл «Нефтяник» в шестом матче полуфинала Кубка Петрова и сравнял счёт в серии

«Рубин» обыграл «Нефтяник» в шестом матче полуфинала Кубка Петрова и сравнял счёт в серии
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Нефтяник» принимал тюменский «Рубин». Со счётом 1:0 победу одержала команда гостей.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
12 апреля 2024, пятница. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
0 : 1
Рубин
Тюмень
0:1 Давыдов – 35:56 (4x5)    

Автором единственного гола в матче стал нападающий Денис Давыдов, отличившийся в большинстве. Голкипер тюменской команды Егор Назаров оформил третий «сухарь» в текущем розыгрыше Кубка Петрова, отразив 32 броска.

Эта победа позволила «Рубину» сравнять счёт в серии — 3-3. Теперь второй финалист плей-офф ВХЛ определится в седьмом матче, который состоится 14 апреля в Тюмени.

Напомним, что первый участник финала уже известен. Им стал тульский АКМ, выигравший серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4-1.

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