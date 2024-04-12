Кросби за карьеру больше всех ассистировал Малкину, в топ-10 — ещё один россиянин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список игроков, которым чаще всего ассистировал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который добрался до отметки 1000 передач в карьере.

Фото: NHL.com

Чаще всего результативные передачи канадский нападающий отдавал россиянину Евгению Малкину — 138 раз. На втором месте Джейк Гюнцель — 114. Замыкает тройку Крис Куниц — 81. Помимо Малкина, в списке есть ещё один российский хоккеист — Сергей Гончар — 25 голевых пасов. Он на девятом месте рейтинга.

Напомним, минувшей ночью в матче с «Детройт Ред Уингз» Кросби выступил ассистентом двух голов: Эрика Карлссона и Дрю О’Коннора. Таким образом, капитан «Питтсбурга» сумел достичь отметки в 1000 результативных пасов в НХЛ.