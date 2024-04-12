Капитан «Вегаса» Марк Стоун приступил к тренировкам с командой после травмы

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун вернулся к тренировкам на льду после восстановления от травмы.

«Леди и джентльмены, ваш капитан катается на коньках!» — написала пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Также ими было опубликовано видео, в котором Стоун выходил на разминку в специальном бесконтактном джерси. Напомним, 31-летний хоккеист выбыл в конце февраля 2024 года после матча с «Нэшвилл Предаторз».

В текущем сезоне канадец провёл 56 встреч и набрал 53 (16+37) очка.

В прошлом году хоккеист перенёс успешную операцию на спине и смог вернуться в строй по ходу сезона.

Всего в НХЛ на счету нападающего 640 матчей, в которых Стоун набрал 567 очков — забросил 212 шайб и отдал 355 результативных передач. В 2023 году в составе «Вегаса» он стал обладателем Кубка Стэнли. Помимо «Голден Найт», форвард выступал за «Оттаву Сенаторз».