«Обычная дешёвая чашка, купленная в магазине». Создатель Кубка Гагарина — о Кубке Стэнли

Создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель сравнил художественную ценность трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с главной наградой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубком Стэнли.

«Объединить тему хоккея и космоса было очень сложно. Тогда было отрисовано много эскизов. В итоге на кубке отражено несколько символичных моментов: лавр — символ славы, лебединые крылья — полёта, портрет Гагарина, первый спутник изображён рядом с фигурой хоккеиста, присутствует отсылка к следам, которые коньки оставляют на льду.

В какой-то момент Кубок Гагарина был признан одним из лучших по дизайну среди всех хоккейных трофеев. Когда я дал интервью одному канадцу, много шума наделали мои слова об отсутствии художественной ценности у Кубка Стэнли. Но ведь это так — это же обычная дешёвая чашка, которая была куплена в каком-то магазине. А у Кубка Гагарина, помимо того, что мы ежегодно наносим на него название клуба-победителя, имена игроков и тренеров, есть ещё художественная, материальная ценность», — приводит слова Майзеля ТАСС.