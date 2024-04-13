Вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» Доминге забросил шайбу в матче АХЛ

Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором фарм-клуб «НЬю-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк» дома оказался сильнее «Спрингфилд Тандербёрдс» (5:3).

Матч запомнился заброшенной шайбой в исполнении голкипера «Хартфорда» Луи Доминге в концовке третьего периода, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео редкого вратарского гола:

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Доминге один матч за «Рейнджерс» в НХЛ. Также в сильейшей лиге мира канадец выступал за такие клубы, как «Питтсбург Пингвинз», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризона Койотс».

В рамках АХЛ на счету Доминге в текущем сезоне 26 матчей, в которых он отражал в среднем 90,8% бросков при одном шат-ауте.