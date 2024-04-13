«Эдмонтон» без Макдэвида уступил в овертайме «Аризоне»

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Аризоне Койотс» (2:3 ОТ).
В составе победителей шайбами отметились Джош Доан, Логан Кули и Матиас Маччелли (решающая в овертайме).
У хозяев отличились Адам Хенрик и Дарнелл Нурс.
Напомним, лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид пропускал этот матч из-за травмы.
Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»
«Аризона» набрала 75 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, не имея шансов на выход в плей-офф.
«Эдмонтон» имеет 102 очка и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Ойлерз» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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