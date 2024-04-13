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«Эдмонтон» без Макдэвида уступил в овертайме «Аризоне»

«Эдмонтон» без Макдэвида уступил в овертайме «Аризоне»
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Аризоне Койотс» (2:3 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Доан (Макбэйн, Маччелли) – 05:20     1:1 Хенрик (Кейн, Стечер) – 21:49     1:2 Кули (Шмальц, Дурзи) – 25:37     2:2 Нурс (Фёгеле, Кейн) – 41:12     2:3 Маччелли (Кесселринг, Доан) – 61:35    

В составе победителей шайбами отметились Джош Доан, Логан Кули и Матиас Маччелли (решающая в овертайме).

У хозяев отличились Адам Хенрик и Дарнелл Нурс.

Напомним, лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид пропускал этот матч из-за травмы.

Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»

«Аризона» набрала 75 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, не имея шансов на выход в плей-офф.

«Эдмонтон» имеет 102 очка и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Ойлерз» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли нынешнего сезона.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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