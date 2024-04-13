Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Дорофеева и дебютный гол Гертла в игре с «Уайлд» помогли «Вегасу» выйти в плей-офф

Шайба Дорофеева и дебютный гол Гертла в игре с «Уайлд» помогли «Вегасу» выйти в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руа (Айкел) – 02:57 (sh)     2:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 06:21     3:0 Айкел (Ханифин, Стивенсон) – 08:35 (pp)     3:1 Хуснутдинов (Фэйбер, Юханссон) – 27:42 (pp)     4:1 Маршессо (Стивенсон, Ханифин) – 33:12 (pp)     5:1 Гертл (Уайтклауд, Стивенсон) – 42:27     5:2 Хартман (Болди, Бродин) – 47:13     6:2 Карлссон (Коттер, Манта) – 50:49     7:2 Колесар (Руа, Дорофеев) – 53:55    

Шайбами в составе победителей отметились Николя Руа, Павел Дорофеев, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Киган Колесар.

Отметим, что для Гертла, перешедшего в стан действующих обладателей Кубка Стэнли 8 марта в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс», этот гол стал первым в новой команде.

У гостей отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман.

Эта победа помогла «рыцарям» получить путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард от Западной конференции.

«Миннесота» осталась с 83 очками, занимает шестое место в Центральном дивизионе и пропустит предстоящий плей-офф.

Материалы по теме
«Ненавижу этих больных придурков». Хоккейная Америка считает «Вегас» мошенниками
«Ненавижу этих больных придурков». Хоккейная Америка считает «Вегас» мошенниками

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android