Шайба Дорофеева и дебютный гол Гертла в игре с «Уайлд» помогли «Вегасу» выйти в плей-офф

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2).
Шайбами в составе победителей отметились Николя Руа, Павел Дорофеев, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Киган Колесар.
Отметим, что для Гертла, перешедшего в стан действующих обладателей Кубка Стэнли 8 марта в результате обмена из «Сан-Хосе Шаркс», этот гол стал первым в новой команде.
У гостей отличились Марат Хуснутдинов и Райан Хартман.
Эта победа помогла «рыцарям» получить путёвку в плей-офф нынешнего сезона, гарантировав себе уайлд-кард от Западной конференции.
«Миннесота» осталась с 83 очками, занимает шестое место в Центральном дивизионе и пропустит предстоящий плей-офф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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