«Это мечта». Хуснутдинов поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ
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Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ. Россиянин подставил клюшку под бросок защитника «Уайлд» Брока Фэйбера в матче с «Вегасом» (2:7) и отрыл счёт своим голам в НХЛ.
«Это мечта. Хорошие ощущения. Парни помогают мне. Хороший бросок Фэйбера и моё удачное подправление. Но мы проиграли, мой гол не помог команде», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба клуба.
Всего в нынешнем сезоне Хуснутдинов провёл 13 матчей за «Уайлд», в которых набрал 3 (1+2) очка. Это дебютный сезон для Марата в Национальной хоккейной лиге. Напомним, Хуснутдинов подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Он начинал этот сезон в составе СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руа (Айкел) – 02:57 (sh) 2:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 06:21 3:0 Айкел (Ханифин, Стивенсон) – 08:35 (pp) 3:1 Хуснутдинов (Фэйбер, Юханссон) – 27:42 (pp) 4:1 Маршессо (Стивенсон, Ханифин) – 33:12 (pp) 5:1 Гертл (Уайтклауд, Стивенсон) – 42:27 5:2 Хартман (Болди, Бродин) – 47:13 6:2 Карлссон (Коттер, Манта) – 50:49 7:2 Колесар (Руа, Дорофеев) – 53:55
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