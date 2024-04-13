«Это мечта». Хуснутдинов поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ. Россиянин подставил клюшку под бросок защитника «Уайлд» Брока Фэйбера в матче с «Вегасом» (2:7) и отрыл счёт своим голам в НХЛ.

«Это мечта. Хорошие ощущения. Парни помогают мне. Хороший бросок Фэйбера и моё удачное подправление. Но мы проиграли, мой гол не помог команде», — цитирует Хуснутдинова пресс-служба клуба.

Всего в нынешнем сезоне Хуснутдинов провёл 13 матчей за «Уайлд», в которых набрал 3 (1+2) очка. Это дебютный сезон для Марата в Национальной хоккейной лиге. Напомним, Хуснутдинов подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Он начинал этот сезон в составе СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата.