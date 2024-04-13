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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало 6-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало 6-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге состоится шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт в серии 3-2 в пользу магнитогорцев. Начало игры — в 14:00 мск.

В прямом эфире матч покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

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