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Хоккеистам «Аризоны» сообщили, что команда переедет в Солт‑Лейк‑Сити в следующем сезоне

Хоккеистам «Аризоны» сообщили, что команда переедет в Солт‑Лейк‑Сити в следующем сезоне
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Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман сообщил, что, по данным нескольких источников, перед игрой с «Эдмонтоном» игроки и сотрудники «Аризоны Койотс» были проинформированы о том, что команда переезжает в Юту. Также был представлен график переезда клуба в Солт-Лейк-Сити.

Хотя некоторые источники указали, что переезд может состояться сразу после последней игры в следующую среду, другие заявили, что это может оказаться невозможным, «потому что ещё есть над чем работать».

После матча игроки команды не давали интервью, а главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре. «Койоты» завершат выездное турне в воскресенье вечером в Калгари и, как ожидается, не будут тренироваться в субботу.

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