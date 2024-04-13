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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Сумеет ли «Магнитка» сегодня выйти в финал Кубка Гагарина?

Сумеет ли «Магнитка» сегодня выйти в финал Кубка Гагарина?
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Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге состоится шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт в серии 3-2 в пользу магнитогорцев. Начало игры — в 14:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сумеет ли «Магнитка» сегодня выйти в финал Кубка Гагарина?»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3).

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