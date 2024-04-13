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Форвард «Анахайма» Сильверберг объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона

Форвард «Анахайма» Сильверберг объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона
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Форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объявил о завершении карьеры и сыграл свой последний матч на домашнем стадионе «Дакс». 33-летний шведский форвард поделился эмоциями после матча с «Калгари» (3:6).

«Для меня было честью и привилегией играть в Национальной хоккейной лиге. Я хочу поблагодарить семью Самуэли за то, что они такие, какие они есть, добрые, заботящиеся о клубе владельцы, которые поддерживают свою команду, в то же время оказывая значительное влияние на наше сообщество. Очевидно, я не был бы тем, кем являюсь, без своих товарищей по команде, всех тренеров и сотрудников, которые помогали мне на этом пути. Самое главное, спасибо моей семье, которая поддерживала меня, когда я осуществил свою мечту», — цитирует Сильверберга пресс-служба клуба.

Сильверберг провёл за «Анахайм» 11 из своих 12 сезонов в НХЛ. Шведский форвард провёл за «Дакс» 769 матчей, в которых набрал 354 матча — забросил 158 шайб и отдал 196 результативных передач. Также Сильверберг сыграл за «Оттаву» в сезоне-2012/2013 48 матчей и набрал 19 (10+9) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh)     0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53     0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp)     0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28     1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54     2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13     3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01     3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp)     3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19    
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