Форвард «Анахайма» Сильверберг объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона

Форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объявил о завершении карьеры и сыграл свой последний матч на домашнем стадионе «Дакс». 33-летний шведский форвард поделился эмоциями после матча с «Калгари» (3:6).
«Для меня было честью и привилегией играть в Национальной хоккейной лиге. Я хочу поблагодарить семью Самуэли за то, что они такие, какие они есть, добрые, заботящиеся о клубе владельцы, которые поддерживают свою команду, в то же время оказывая значительное влияние на наше сообщество. Очевидно, я не был бы тем, кем являюсь, без своих товарищей по команде, всех тренеров и сотрудников, которые помогали мне на этом пути. Самое главное, спасибо моей семье, которая поддерживала меня, когда я осуществил свою мечту», — цитирует Сильверберга пресс-служба клуба.
Сильверберг провёл за «Анахайм» 11 из своих 12 сезонов в НХЛ. Шведский форвард провёл за «Дакс» 769 матчей, в которых набрал 354 матча — забросил 158 шайб и отдал 196 результативных передач. Также Сильверберг сыграл за «Оттаву» в сезоне-2012/2013 48 матчей и набрал 19 (10+9) очков.
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