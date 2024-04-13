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Сборная США определилась с менеджерами на Турнир четырёх наций и Олимпиаду-2026

Сборная США определилась с менеджерами на Турнир четырёх наций и Олимпиаду-2026
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Сборная США определилась с менеджерами на Турнир четырёх наций и Олимпиаду-2026, сообщает официальный сайт федерации хоккея.

Генеральным менеджером национальной сборной ранее назначили Билла Герина из «Миннесоты». (Детройт, Мичиган). Его ассистентами стали Крис Друри («Рейнджерс»), Том Фитцджералд («Нью-Джерси») и Билл Зито («Флорида»). Помощником исполнительного директора по хоккейным операциям назначен Джон Ванбисбрук.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Уикенд Матча звёзд НХЛ в сезоне-2024/2025 проводиться не будет.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее руководство НХЛ заявило, что хоккеисты лиги примут участие в предстоящих Олимпийских играх.

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