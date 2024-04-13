Основной вратарь «Автомобилиста» не попал в состав на шестой матч серии с «Металлургом»

Сегодня, 13 апреля, в Екатеринбурге состоится шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Счёт в серии 3-2 в пользу магнитогорцев. Начало игры — в 14:00 мск. Стали известны составы команд.

Основной вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин не попал даже в заявку на матч. Стартовым голкипером назначен Владимир Галкин, а запасным — Владислав Окоряк.

Фото: ХК «Автомобилист»

Состав «Металлурга» остался без изменений.

Фото: ХК «Металлург»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.