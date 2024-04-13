Трямкин открыл счёт после отскока от лицевого борта в шестом матче серии с «Металлургом»

В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На шестой минуте первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. Игрок обороны вбросил шайбу в зону «Металлурга» и добил её в сетку ворот после отскока от лицевого борта. Защитники магнитогорского клуба не сумели помешать габаритному хоккеисту хозяев.

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Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.