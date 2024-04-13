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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Трямкин открыл счёт после отскока от лицевого борта в шестом матче серии с «Металлургом»

Трямкин открыл счёт после отскока от лицевого борта в шестом матче серии с «Металлургом»
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В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» примет «Металлург». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)    

На шестой минуте первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. Игрок обороны вбросил шайбу в зону «Металлурга» и добил её в сетку ворот после отскока от лицевого борта. Защитники магнитогорского клуба не сумели помешать габаритному хоккеисту хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3). Пятый матч остался за «Металлургом», который победил со счётом 5:2 и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

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