Вратарь «Металлурга» Набоков пропустил три шайбы и был заменён в середине второго периода
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В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5) 2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5) 3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5) 3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5) 4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5) 5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5) 5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)
К 28-й минуте матча «Автомобилист» забросил три безответные шайбы в ворота «Металлурга». Голкипер магнитогорцев Илья Набоков после третьей пропущенной шайбы был заменён на Александра Смолина. Для Смолина это дебютный матч плей-офф КХЛ в карьере.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В начале первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. Во втором периоде две шайбы с интервалом в минуту забросили Артём Каштанов и Алексей Макеев.
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