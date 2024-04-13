Вратарь «Металлурга» Набоков пропустил три шайбы и был заменён в середине второго периода

В Екатеринбурге в эти минуты проходит шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

К 28-й минуте матча «Автомобилист» забросил три безответные шайбы в ворота «Металлурга». Голкипер магнитогорцев Илья Набоков после третьей пропущенной шайбы был заменён на Александра Смолина. Для Смолина это дебютный матч плей-офф КХЛ в карьере.

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В начале первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. Во втором периоде две шайбы с интервалом в минуту забросили Артём Каштанов и Алексей Макеев.