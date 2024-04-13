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Экс-генменеджер сборной России оценил решение Словакии отказаться от игроков КХЛ на ЧМ

Экс-генменеджер сборной России оценил решение Словакии отказаться от игроков КХЛ на ЧМ
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о решении Федерации хоккея Словакии не приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира в Чехии.

«Сильнейших игроков из Континентальной хоккейной лиги надо вызывать и рекомендовано вызывать, а если они хотят играть на первенстве чемпионата мира, который просто будет такой ангажированный, то пускай не вызывают. Это всё равно что чемпионат мира без России. Без России невозможно играть чемпионат.

Думаю ли я, что другие сборные последуют за примером Словакии? Ну пускай сами решают свои проблемы. Делают ли они минус себе? Абсолютно», – цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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