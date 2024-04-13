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Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в шестом матче с «Металлургом»

Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в шестом матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Металлургом» (5:3) в шестом матче серии плей-офф КХЛ высказался об игре.

«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты. В третьем периоде сыграли больше по счёту. Здорово, что довели игру до логического завершения. Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идёт эта игра. Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

Сейчас счёт в серии равный — 3-3. Седьмой, решающий матч соперники проведут 15 апреля в Магнитогорске.

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