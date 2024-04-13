Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в шестом матче с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Металлургом» (5:3) в шестом матче серии плей-офф КХЛ высказался об игре.
«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты. В третьем периоде сыграли больше по счёту. Здорово, что довели игру до логического завершения. Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идёт эта игра. Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Сейчас счёт в серии равный — 3-3. Седьмой, решающий матч соперники проведут 15 апреля в Магнитогорске.
- 13 апреля 2024
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