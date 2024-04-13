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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Разин: некоторые люди в «Металлурге» не соответствовали уровню сегодняшней игры

Разин: некоторые люди в «Металлурге» не соответствовали уровню сегодняшней игры
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высказался об игре своей команды.

— Почему «Металлург» проигрывал по скорости в первом периоде?

— «Металлург» проигрывал по скорости? С моей колокольни мне было видно немножко другое. Мы по скорости не проигрывали. Скажем так, [некоторые] люди выпали. Наверное, можно жёстко сказать, — не соответствовали уровню сегодняшней игры. А так команда смотрелась неплохо, и у «Автомобилиста» были моменты, и у нас были хорошие моменты, поэтому я бы не сказал, что мы проигрывали в первые 10 минут.

— Можете назвать, кто не соответствовал? По протоколу – Яковлев перестал появляться на льду.

— У вас профессия как называется, корреспондент? А мне кажется, вы провокатор. Вы всё гонитесь за другими? Выберите себе стиль, что вы за другими повторяете? Найдите стезю, где можно прорваться и заявить о себе. А вы всё какой-то провокационный вопросик хотите задать. Что вы, как эти? Хоккеисты же не все хотят быть Малкиными, Овечкиными. Кто-то хочет быть Гребёнкиным.

— Два гола пришли со вбрасывания «Металлурга» в чужой зоне, как это объяснить?

— Бывает такое. Не бросили, не разобрались. Вернее, один раз не бросили, второй раз нарвались на контратаку. Наверное, больше заслуга «Автомобилиста» в этом.

— Коробкин получил клюшкой по лицу, насколько там серьёзно?

— А можно вас спросить, вы не считаете, что он получил по лицу и должно быть?

— Скорее всего, удаление.

— Да ладно? Всё, вопрос закрыт.

— В третьем периоде вы перетряхнули состав и сразу забили. Не было желания сделать это раньше?

— Честно, я уже после первого перетряхнул, и во втором перетряхивал. В третьем состав вообще трясся. Это вы увидели, а во втором не заметили, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    
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