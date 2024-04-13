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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Разин — об игре вратаря-дебютанта: как я могу быть доволен? Если бы «на ноль» отыграл…

Разин — об игре вратаря-дебютанта: как я могу быть доволен? Если бы «на ноль» отыграл…
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии Кубка Гагарина прокомментировал дебют в плей-офф КХЛ вратаря Александра Смолина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

— Довольны игрой Смолина?

— Парень совсем молодой, вышел в такой игре. Ну как я могу быть доволен? Если бы он «на ноль» отыграл, был бы доволен. В том, что он пропустил, он не виноват. Думаю, опыт – классная вещь, вышел, отметился. Думаю, он даже микроматч свой выиграл.

— «Металлург» переигрывал «Автомобилист», но что не получалось в решающем моменте атак?

— Вы задаёте вопрос, как будто мы по воротам совсем не бросали. И Хабаров бросал, она случайно не зашла. Ещё были моменты, когда бросали по воротам. Да, мы контролировали шайбу, выводили на ударную позицию, бросали, но не забили.

— У «Автомобилиста» в старте вышел Галкин, это как-то повлияло?

— Мне всё равно, какие проблемы у соперника. Меня волнуют только проблемы «Металлурга» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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