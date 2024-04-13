«Ух, ё-моё!» Разин ярко отреагировал на вопрос о розовых манишках

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) высказался о том, кому из участников матча он выдал розовые майки.

— Если вы недовольны некоторыми игроками, нет мысли вернуть розовые манишки?

— Ух, ё-моё! Я бы другим людям, которые были сегодня на поле, с удовольствием бы выдал розовые майки в следующем матче. Сегодня катались отдельные личности, я им вручил бы эти розовые майки с фамилиями, которые звучали, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшнего поражения «Магнитки» счёт в серии стал 3-3. Седьмой, решающий матч команды проведут в Магнитогорске 15 апреля.