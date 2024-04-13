«Главное — были эмоции и азарт». Заварухин — об игре «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после шестого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом», в котором его команды выиграла со счётом 5:3, прокомментировал игру.

— Как удалось противостоять скорости «Металлурга» в первые 10 минут?

— Выигрывали все стыки, борьбу выиграли, это основное. Мы больше контролировали шайбу, в третьем периоде соперник стал больше контролировать шайбу, мы больше оборонялись, выстояли.

— Четвёртое звено «Автомобилиста» в таком составе по сезону не играло, но дало хорошую скорость.

— Перед игрой я сказал, что у нас была плановая ротация, ребята сыграли здорово, мне понравилось. Главное, что было движение, азарт и эмоции, это основное. То, что не хватало мастерства, они компенсировали своей работой.

— Трямкин сам себе ассистировал, активно подключался к атаке, чем в регулярке. Почему решили использовать его так?

— У него были моменты в каждой игре, сегодня три момента было, забил гол. Мне говорили, что это первый его гол в плей-офф — оказалось, второй, он Омску забивал, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.