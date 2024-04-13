Разин: надеюсь, седьмой матч будет матчем смерти для «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина рассказал об ожиданиях от предстоящего седьмого матча.

— После шайбы Макеева не думали взять тайм-аут, перезапустить команду?

— А зачем? Хочется пошутить, но не буду. Мы играли хорошо, создавали моменты, накладывали смены, но пропускали контратаки. Брать тайм-аут, чтобы взять тайм-аут… Не взял.

— С какими мыслями подходите к седьмому матчу – матчу смерти?

— Надеюсь, это будет матч смерти для «Автомобилиста», а для нас – матч жизни. У меня уже есть опыт седьмых игр. К сожалению, он отрицательный, но обе те игры я как тренер провёл достойно. Есть опыт, как настраивать ребят. Уже сказал в раздевалке некоторые слова в адрес седьмого матча. Постараемся настроить ребят, чтобы они вышли и выиграли.

— Удивил ли «Автомобилист» в этой серии и этом плей-офф?

— Меня-то не особо удивил. Команда опытная, с хорошими исполнителями. Они не первый год вместе, сформировался коллектив. Думаю, они все прекрасно понимают, что этот сезон для них определяющий. В таком возрасте, как у многих игроков, уже, может, и не появится возможность выиграть. Видно, что ребята из кожи вон лезут, заработав не только на Кубок, но и, насколько я знаю, у многих ещё и контрактов нет. Это нормальное явление, что они так играют.

— Трямкин активно подключался, вас это удивило?

— Конечно, я стоял у истоков карьеры Трямкина. Он молодец. И Голышев, и Трямкин уже не те дети, которые были у меня в руках. Они понимают степень ответственности. На войне все средства хороши, они бьются за команду. Остаётся только поаплодировать, люди играют не на 100, не на 200, а на 300% от своих возможностей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.