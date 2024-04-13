«Торонто» отправил вратаря Мюррея в АХЛ для набора формы, он не играл с апреля 2023-го

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» отправил голкипера Мэтта Мюррея в фарм-клуб «Торонто Марлис» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он не играл с апреля 2023 года. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в соцсети X (ранее Twitter).

Мюррей находится в долгосрочном списке травмированных с июля 2023-го. В «Марлис» он отправлен для набора формы. Срок его пребывания продолжится до шести дней и трёх матчей, в это время его кэпхит в размере $ 4,687 млн не будет учитываться под потолком зарплат.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года Мюррей был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 83-м номером.

29-летний вратарь является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в составе сборной Канады.