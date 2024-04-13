А. Коваленко — о кризисе тренерской школы в КХЛ: много сильных ребят, но им нужно доверие

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, бывший хоккеист Андрей Коваленко поделился мнением о возможных кандидатурах на пост главного тренера «Сибири».

— По слухам, в списке претендентов на пост нового главного тренера «Сибири» — Вадим Епанчинцев, Равиль Якубов. Как этот список оцените?

— Епанчинцев и Якубов — на мой взгляд, очевидные кандидатуры.

Первый хорошо работал в «Амуре», в связке с таким сильным менеджером, как Сергей Гусев, привёл к чемпионству «Югру», в этом сезоне их Ханты-Мансийск выбил из плей-офф действующего обладателя Кубка Петрова — воскресенский «Химик». Кстати, мне нравилось, в какой хоккей с Епанчинцевым играл «Спартак» — именно этого атакующего стиля в прошедшем сезоне придерживался с красно-белыми и Алексей Жамнов.

Неплохо знаю и Равиля Якубова. В родном для меня ЦСКА в штабе Сергея Фёдорова он выполнял много черновой работы. Например, во время Олимпиады в Пекине, когда Фёдоров помогал сборной России, именно Якубов вёл тренировочный процесс, что вскоре привело к победе в Кубке Гагарина. На мой взгляд, Равиль готов сделать большой шаг вперёд и стать главным тренером.

Если кого-то ещё и предлагать, то того же Рябыкина. Жёсткий парень, чемпион, знает о регионе всё, правая рука Боба Хартли в «Авангарде». Плюс не забывайте Вячеслава Буцаева, с которым вместе начинали в ЦСКА и который уже сделал себе тренерское имя.

— У вас много кандидатур. То есть вы не согласны с тем, что российская тренерская школа — в кризисе?

— Наоборот, у нас в тренерском корпусе много сильных ребят. Им нужно одно — доверие, — приводит слова Коваленко сайт Russia-Hockey.ru.