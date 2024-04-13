«Здесь вопрос в качестве». Агент Квартальнов — о легионерах КХЛ

Хоккейный агент Никита Квартальнов высказался о повышении лимита на легионеров в КХЛ и о качестве иностранных игроков.

«Я, в принципе, и ранее был за то, чтобы вообще снять лимит на иностранцев для того, чтобы наша лига развивалась, становилась сильнее. Но здесь вопрос, если честно, в другом. Качество. Иностранцев можно привезти хоть всю лигу, но и по именам, по статистике приезжают вроде неплохие ребята, но в итоге немного не те в плане ожиданий. Здесь хоть три иностранца, хоть пять. Если они будут качественные, топовые и на голову сильнее наших спортсменов, тогда хоть все, хоть пять, хоть три. Главное, чтобы это было качество. Есть три примера уже сколько лет – «Куньлунь», «Барыс» и минское «Динамо» каждый год привозят от 10 и выше иностранцев, и, к сожалению, не все выходят на тот уровень, который планировался изначально при подписании.

Это даже и в этом году, и в прошлом, и так было всегда. Найти качественного легионера – это очень дорого стоит. Немногие готовы платить даже за это, и немногие качественные легионеры хотят ехать. Поэтому, если говорить о моей прямой позиции, то я за снятие ограничений. Если брать общее мнение, то для нашего чемпионата пять легионеров – это оптимальная вещь», – приводит слова Квартальнова Metaratings.