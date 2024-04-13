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Панарину осталось три очка, чтобы побить личный рекорд результативности Фёдорова за сезон

Панарину осталось три очка, чтобы побить личный рекорд результативности Фёдорова за сезон
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2Б.

Автором второй заброшенной шайбы в ворота Ильи Сорокина стал Артемий Панарин. Таким образом, на счету россиянина стало 118 очков в текущем регулярном чемпионате.

Нападающему осталось набрать два очка для того, чтобы сравняться с Сергеем Фёдоровым по количеству результативных баллов за сезон (120) в карьере, и три очка соответственно, чтобы побить его личный рекорд. Если это случится, то Панарин сможет выйти на четвёртое место по этому показателю среди россиян в НХЛ.

Сейчас лидером бомбардирской гонки среди россиян в НХЛ является Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал уже 141 очко.

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