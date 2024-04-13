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Видео гола Панарина в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в США прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 Б.

Менее чем за пять минут до конца третьего периода форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин мощным броском прошил ворота Ильи Сорокина и сравнял счёт в матче. Эта шайба позволила «синерубашечникам» перевести игру в овертайм, а затем вырвать победу в серии послематчевых бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, прервалась победная серия «Айлендерс» из шести матчей.

В данный момент «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 81 матче. «Айлендерс» находятся на седьмой строчке таблицы, набрав 89 очков за 80 встреч.