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«Виннипег» разгромил «Колорадо», забив семь голов. Георгиев был заменён в первом периоде

«Виннипег» разгромил «Колорадо», забив семь голов. Георгиев был заменён в первом периоде
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
0 : 7
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Монахан (Элерс, Пионк) – 05:59     0:2 Виларди (Коннор, Моррисси) – 08:02 (pp)     0:3 Моррисси (Монахан) – 15:07 (pp)     0:4 Лаури (Густафссон, Демело) – 15:17     0:5 Тоффоли (Коннор) – 30:19     0:6 Монахан (Моррисси, Элерс) – 35:11     0:7 Лаури (Густафссон) – 36:33    

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был заменён в первом периоде после четырёх пропущенных шайб. Российский нападающий Валерий Ничушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

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