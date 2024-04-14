«Виннипег» разгромил «Колорадо», забив семь голов. Георгиев был заменён в первом периоде

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:0.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был заменён в первом периоде после четырёх пропущенных шайб. Российский нападающий Валерий Ничушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3».