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Александр Овечкин догнал Пэта Вербика по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В этом матче принимал участие капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард не отметился результативными действиями, а сам матч стал для него 1424-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю Александр поднялся на 34-е место в истории НХЛ. Сегодня Овечкин догнал Пэта Вербика (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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