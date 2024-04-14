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Александр Овечкин догнал Пэта Вербика по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин догнал Пэта Вербика по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24     3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp)     4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46    

В этом матче принимал участие капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард не отметился результативными действиями, а сам матч стал для него 1424-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин Подробнее

По этому показателю Александр поднялся на 34-е место в истории НХЛ. Сегодня Овечкин догнал Пэта Вербика (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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