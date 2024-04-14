Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин бросился под шайбу на последних секундах матча с «Тампой»

Овечкин бросился под шайбу на последних секундах матча с «Тампой»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин бросился под шайбу на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, сам матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин завершил с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24     3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp)     4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46    

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков. «Тампа», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 96 очков.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android