Овечкин бросился под шайбу на последних секундах матча с «Тампой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин бросился под шайбу на последних секундах матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, сам матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин завершил с коэффициентом полезности «-1».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков. «Тампа», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 96 очков.
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