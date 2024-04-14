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Шайба Мэттьюса и три очка Марнера не помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (1+2), Николас Робертсон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. За гостей отличились Алекс Дебринкэт (2+0), Симон Эдвинссон, Дилан Ларкин (1+1) и Дэвид Перрон (1+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 80 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 102 очками. «Детройт» расположился на девятой строчке на Востоке, набрав 87 очков в 80 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт в гостях с командой «Флорида Пантерз», а «Детройт» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс».

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