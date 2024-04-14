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Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Уингз 4:5 ОТ, как сыграли, победил Детройт Ред Уингз, результат матча Турнира 4 марта

Шайба Мэттьюса и три очка Марнера не помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
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Сегодня, 12 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 4:5 в овертайме (1:4, 3:0, 0:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp)     1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02     1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39     1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp)     1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41     2:4 Робертсон – 29:04     3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp)     4:4 Таварес (Марнер, Нис) – 37:22     4:5 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 60:41 (pp)    

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (1+2), Николас Робертсон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. За гостей отличились Алекс Дебринкэт (2+0), Симон Эдвинссон, Дилан Ларкин (1+1) и Дэвид Перрон (1+1).

Остон Мэттьюс Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 80 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 102 очками. «Детройт» расположился на девятой строчке на Востоке, набрав 87 очков в 80 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт в гостях с командой «Флорида Пантерз», а «Детройт» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс».

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