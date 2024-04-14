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Капризов оформил третий дубль за последние пять матчей в НХЛ

Капризов оформил третий дубль за последние пять матчей в НХЛ
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт третий период, счёт 6:2 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 05:19     1:1 Рутта (Ферраро, Гранлунд) – 09:32     1:2 Чисхольм (Меррилл, Эгрен) – 16:51     1:3 Эгрен (Бродин, Хуснутдинов) – 34:23     2:3 Ферраро (Эклунд, Гранлунд) – 35:52     2:4 Капризов (Фэйбер, Бродин) – 39:04     2:5 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 39:51 (pp)     2:6 Юханссон (Меррилл, Голигоски) – 41:46    

Дублем в составе «дикарей» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Это уже третий раз за последние пять матчей, в котором 26-летний россиянин забивает дважды за игру: 6 апреля он два раза поразил ворота «Виннипег Джетс» (2:4), а 7 апреля Капризов повторил это в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

«Чемпионат» предлагает посмотреть обе шайбы Капризова в матче с «Шаркс»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что также в этом матче Капризов отметился результативной передачей.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету российского форварда с учётом этой игры 93 (44+49) очка в 73 матчах.

«Миннесота» имеет 83 очка и лишилась шансов на попадание в плей-офф.

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