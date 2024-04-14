Все результаты игрового дня НХЛ 14 апреля
Поделиться
Сегодня, 14 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шнайдер (Зибанеджад, Крайдер) – 24:33 (sh) 1:1 Нельсон (Палмьери, Фэшинг) – 31:42 1:2 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 39:32 2:2 Панарин (Трочек) – 55:43 3:2 Панарин – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Смит (Робертсон, Хейсканен) – 19:57 2:0 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 39:23 (pp) 3:0 Хейсканен (Павелски, Харли) – 52:23 3:1 Ямамото (Татар) – 54:11
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
0 : 7
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Монахан (Элерс, Пионк) – 05:59 0:2 Виларди (Коннор, Моррисси) – 08:02 (pp) 0:3 Моррисси (Монахан) – 15:07 (pp) 0:4 Лаури (Густафссон, Демело) – 15:17 0:5 Тоффоли (Коннор) – 30:19 0:6 Монахан (Моррисси, Элерс) – 35:11 0:7 Лаури (Густафссон) – 36:33
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Джост (Далин, Йокихарью) – 02:59 1:1 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 05:02 2:1 Стенлунд – 08:11 (sh) 2:2 Куинн (Байрэм, Пауэр) – 09:48 (pp) 3:2 Райнхарт (Барков) – 63:58
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Конечны (Лотон, Силер) – 30:50 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56 1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06 2:1 Милано – 14:00 2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24 3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp) 4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 08:35 (pp) 1:1 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 10:02 1:2 Эдвинссон (Перрон, Питри) – 13:39 1:3 Дебринкэт (Комфер, Фаббри) – 17:37 (pp) 1:4 Перрон (Кейн, Комфер) – 19:41 2:4 Робертсон – 29:04 3:4 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 30:23 (pp) 4:4 Таварес (Марнер) – 37:22 4:5 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 60:41 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон – 09:11 (sh) 1:1 Ткачук (Сандерсон, Жиру) – 13:08 (pp) 1:2 Кофилд (Страбл, Савар) – 21:37 2:2 Пинто (Жиру, Ткачук) – 28:36 (pp) 2:3 Кофилд (Мэтисон, Ньюхук) – 33:05 (pp) 3:3 Ткачук (Батерсон, Сандерсон) – 40:47 (pp) 3:4 Ньюхук (Галлахер, Савар) – 55:49 4:4 Шабо (Батерсон, Сандерсон) – 58:55 5:4 Батерсон – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08 0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22 1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27 1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35 1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh) 2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp) 3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh) 3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10 3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13 4:6 Бантинг (Ракелль, Петтерссон) – 58:39
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Малатеста (Дэнфорт) – 02:04 1:1 Новак (Евангелиста, Йози) – 02:49 2:1 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 04:19 (pp) 3:1 Новак (Бовиллье, Макдона) – 13:25 4:1 Гласс (Каррье, Янковски) – 24:52 4:2 Тексье (Сиверсон) – 30:23 5:2 Форсберг (Йози, Нюквист) – 33:12 (pp) 6:2 Йози (Евангелиста, Новак) – 35:09 6:3 Фикс-Волански (Дэнфорт, Гудбрансон) – 46:02 6:4 Фикс-Волански (Дэнфорт, Малатеста) – 59:30
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Лафферти (Задоров, Миллер) – 19:44 0:2 Зутер (Майерс) – 31:00 1:2 Кейн (Браун, Нурс) – 37:48 1:3 Джошуа (Линдхольм, Гарланд) – 58:13
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Миддлтон) – 05:19 1:1 Рутта (Ферраро, Гранлунд) – 09:32 1:2 Чисхольм (Меррилл, Эгрен) – 16:51 1:3 Эгрен (Бродин, Хуснутдинов) – 34:23 2:3 Ферраро (Эклунд, Гранлунд) – 35:52 2:4 Капризов (Фэйбер, Бродин) – 39:04 2:5 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 39:51 (pp) 2:6 Юханссон (Меррилл, Голигоски) – 41:46
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюбуа (Арвидссон, Кемпе) – 22:45 (pp) 2:0 Рой (Лизотт, Томас) – 30:33 2:1 Зеграс (Целльвегер, Фаулер) – 51:18 3:1 Фиала (Льюис, Даути) – 57:42
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 112 очками после 81 встречи. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 111 очков за 81 матч.
Комментарии
- 14 апреля 2024
-
08:16
-
08:11
-
08:10
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:36
-
07:23
-
07:00
-
06:51
-
06:37
-
06:19
-
05:56
-
05:49
-
05:28
-
05:12
-
04:57
-
04:49
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:34
-
03:21
-
02:45
-
02:05
-
01:56
-
00:21
-
00:07
- 13 апреля 2024
-
23:34
-
23:24
-
23:06
-
22:46
-
22:34
-
22:27
-
21:44