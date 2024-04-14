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Кучеров сохранил 4 очка преимущества над Маккинноном в гонке бомбардиров в конце регулярки

Кучеров сохранил 4 очка преимущества над Маккинноном в гонке бомбардиров в конце регулярки
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Сегодня, 14 апреля, «Колорадо Эвеланш» на своём льду принимал «Виннипег Джетс» и проиграл с разгромным счётом 0:7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» проводила встречу в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», где проиграла 2:4.

Лидер «лавин» Натан Маккиннон и российский форвард «молний» Никита Кучеров результативных очков не набрали.

В списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги Кучеров занимает первое место, имея в активе 141 (43+98) очко. Маккиннон отстаёт от Кучерова на четыре очка, набрав 137 (51+86) результативных баллов. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 130 (31+99) очков.

Напомним, «Колорадо» и «Тампе» в регулярном сезоне-2023/2024 осталось провести по два матча.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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