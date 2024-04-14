Турнирные расклады в НХЛ на 14 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда

19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.
Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.
Кубок Стэнли — 2024
Западная конференция:
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Восточная конференция:
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.