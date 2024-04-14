Кучеров поучаствовал в 50,72% голов «Тампы» в сезоне, это наивысший показатель в XXI веке

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский форвард «молний» Никита Кучеров в этой встрече результативными действиями не отметился.

Как сообщает журналист Крис Кренн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), на данный момент Кучеров поучаствовал в 50,72% голов «Тампы» в нынешнем сезоне. Это самый высокий показатель в НХЛ в XXI веке без учёта укороченных сезонов. Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в сезоне-1998/1999, играя за «Питтсбург Пингвинз», имел показатель в 52,48%.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 98 результативных передач.