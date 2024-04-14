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Яркая и эмоциональная речь главного тренера «Вашингтона» после победы над «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) в раздевалке команды выступил с яркой и эмоциональной речью.

Победная раздевалка «Вашингтона» после игры с «Тампа-Бэй»

«Один из наших братьев вышел и устроил отличную драку. Но погодите, драка — это одно, затем он выложился по полной, и мы одержали победу. Забил чертовски потрясающий гол. Ник Дауд», — заявил Карбери.

Позже Спенсер отметил бросок, заблокированный капитаном столичного клуба Александром Овечкиным, который бросился под шайбу на последних секундах матча.

«Ови» — отличный блок», — заявил Карбери.

После 80 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке на Востоке, набрав 96 очков в 80 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз».