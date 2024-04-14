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Голкипер «Флориды» Бобровский совершил шикарный сейв во встрече с «Баффало»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Для него этот матч стал 700-м за карьеру в НХЛ.

В одном из эпизодов встречи Бобровский совершился шикарный сейв щитком после выхода «один в ноль» от канадского форварда «Баффало» Джеффа Скиннера.

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Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Бобровского 58 матчей, в которых он отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,37 и шести шат-аутах.

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