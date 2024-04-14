Отец Малкина объяснил эмоции семьи после заброшенной шайбы Евгения в игре с «Тампой»

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал об эмоциях семьи после заброшенной шайбы игрока во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4). В матче с «Тампой» после второй заброшенной Малкиным шайбы камера во время трансляции показала его родителей, вытиравших слёзы.

«Обыкновенные эмоции, как всегда. Соскучились, давно не виделись на матчах, по телевизору смотреть — это одно, а живьём — по-другому. Поэтому и эмоции такие. Тому, что нас показали на табло, не удивился, потому что, когда мы приезжаем, нас показывают. Всё зависит от того, как играет Женя. Чем лучше он играет, тем нас больше показывают. Нас долго не было. Конечно, они бы по-любому нас показали, это такая система», — приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 64 (25+39) очка в 80 матчах. «Питтсбург» набрал 86 очков и занимает шестое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.