Назаров поделился ожиданиями от седьмого матча между «Металлургом» и «Автомобилистом»

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Металлург» растерял преимущество, но для нас это даже здорово, так как увидим больше классного хоккея и эмоций. «Автомобилист» тоже выглядит здорово, обе команды достойны финала, так что пусть в седьмой встрече победит сильнейший. Главное, чтобы на первый план вышел хоккей, а не судейский фактор. Хочется честной, интересной и бескомпромиссной борьбы на льду», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Вчера, 13 апреля, в Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой, решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.