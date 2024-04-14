Крикунов: я уже давно предлагаю играть без легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Я уже давно предлагаю, наверное, второй год, что пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. Но уже, к сожалению, так не сделают, потому что контракты подписали и подписывают. У нас бы столько молодёжи выступало бы в КХЛ. Всем бы хватило: и Национальной хоккейной лиге, и КХЛ», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, в начале апреля появилась информация, что в следующем сезоне Континентальная хоккейная лига планирует вернуться к лимиту в пять легионеров. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.