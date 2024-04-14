Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: я уже давно предлагаю играть без легионеров в КХЛ

Крикунов: я уже давно предлагаю играть без легионеров в КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Я уже давно предлагаю, наверное, второй год, что пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. Но уже, к сожалению, так не сделают, потому что контракты подписали и подписывают. У нас бы столько молодёжи выступало бы в КХЛ. Всем бы хватило: и Национальной хоккейной лиге, и КХЛ», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, в начале апреля появилась информация, что в следующем сезоне Континентальная хоккейная лига планирует вернуться к лимиту в пять легионеров. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

Материалы по теме
Большие перемены. Что означает увеличение лимита в КХЛ?
Большие перемены. Что означает увеличение лимита в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android