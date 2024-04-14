The Athletic: Кучеров является двигателем «Тампа-Бэй»

Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic рассказала об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучеров лидирует в лиге по результативности и является двигателем «Лайтнинг». Вот почему он входит в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» в этом сезоне. Вспомогательные игроки «Тампы» с годами стали менее успешными, что сделало их основных хоккеистов ещё более важными. Хотя Виктор Хедман и Брейден Пойнт активизировали игру во второй половине сезона, им всё ещё не хватает стабильности. Это ещё больше подчёркивает революционную игру Кучерова», — написала Голдман в статье.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 98 результативных передач.

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